Посол России в ФРГ: «Северный поток — 2» искусственно политизирован

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о том, что на данный момент никаких объективных причин в Германии для затягивания сроков сертификации оператора «Северного потока — 2» нет, а проект политизирован искусственно, заявил он в интервью РИА Новости. Он также отметил, что газопровод строился с соблюдением европейского законодательства.

Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим, — сказал Нечаев.

Как подчеркнул дипломат, газопровод «строился в соответствии с нормами еэсовского законодательства», однако «изначально согласованные правила неоднократно менялись стороной ЕС, включая внесение изменений в газовую директиву и искусственное привнесение в проект политических моментов».

Ранее сообщалось, что рассмотрение законопроекта о санкциях в отношении России зашло в тупик. Об этом заявил глава комитета сената США по иностранным делам Роберт (Боб) Менендес, добавив, что разногласия касаются не только «Северного потока — 2», но и вторичных санкций в отношении банков.

Депутат Госдумы Борис Гладких заявил, что «Северный поток — 2» находится вне экономических отношений с США, это вопрос сотрудничества между Россией, Германией и Европой. Запретить строительство или ввод в эксплуатацию газопровода Штаты не в состоянии, так как не имеют способа это сделать, отметил он.