Посол России в ЦАР раскрыл подробности крушения вертолета с военными

Российский лёгкий вертолёт в Центральноафриканской республике совершил жёствую посадку из-за технических проблем. Находившийся в нём российский инструктор не пострадал. Инцидент произошёл 3 марта. Об этом сообщил посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.
Ранее СМИ сообщали, что в ЦАР потерпел крушение вертолёт с российскими военными специалистами на борту.
В беседе с РИА Новости Владимир Титоренко
Периодически это дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением, — отметил Титоренко.
По словам российского посла, в тот день вертолёт занимался перевозкой раненого во время подобного обстрела российского военного инструктора в госпиталь Банги. По дороге у вертолёта возникли технические проблемы.
Вертолёт совершил жёсткую посадку. Никто не пострадал — ни пилот, ни легко раненый российский инструктор, — рассказал посол.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в результате крушения вертолёта в западной канадской провинции Британская Колумбия пострадали два человека.