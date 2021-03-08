Посол России в ЦАР раскрыл подробности крушения вертолета с военными

https://static.news.ru/photo/5727342c-7fc8-11eb-b03f-96000091f725_660.jpg Фото: tengrinews.kz

Российский лёгкий вертолёт в Центральноафриканской республике совершил жёствую посадку из-за технических проблем. Находившийся в нём российский инструктор не пострадал. Инцидент произошёл 3 марта. Об этом сообщил посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.

Ранее СМИ сообщали, что в ЦАР потерпел крушение вертолёт с российскими военными специалистами на борту.

В беседе с РИА Новости Владимир Титоренко пояснил , что командование ВС ЦАР сообщило о происшествии с лёгким вертолётом «Газель» ещё в среду, 3 марта. Вертолёт используется национальной армией страны для наблюдательных полётов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги, по которой идёт снабжение столицы ЦАР продовольствием и медикаментами.

Периодически это дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением, — отметил Титоренко.

По словам российского посла, в тот день вертолёт занимался перевозкой раненого во время подобного обстрела российского военного инструктора в госпиталь Банги. По дороге у вертолёта возникли технические проблемы.

Вертолёт совершил жёсткую посадку. Никто не пострадал — ни пилот, ни легко раненый российский инструктор, — рассказал посол.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в результате крушения вертолёта в западной канадской провинции Британская Колумбия пострадали два человека.