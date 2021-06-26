Посол России сообщил о «нулевом дне» в отношениях с Британией

Отношения России и Великобритании достигли «нулевого дна», от которого теперь придётся отталкиваться. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Посол, в частности, отметил , что Британия в инциденте с эсминцем Defender пошла на военную провокацию, который может привести к серьёзному военному инциденту. Это, по его словам, признаёт и начальник британского Генерального штаба. При этом Келин подчеркнул, что не имеет информации о том, принимал ли решение по проходу эсминцы лично премьер-министр Борис Джонсон.

Пока не будем заострять на этом внимание. Я думаю над тем, как принимались все эти решения. Если они действительно принимались таким образом, как об этом пишут в газетах <...>, если это действительно состоялось, то это очень серьёзно, конечно, — сказал посол.

Тем не менее Андрей Келин уточнил, что во времена холодной войны дела между двумя странами обстояли еще хуже.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.