Посол России сообщил о «нулевом дне» в отношениях с Британией

Отношения России и Великобритании достигли «нулевого дна», от которого теперь придётся отталкиваться. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Посол, в частности,
Пока не будем заострять на этом внимание. Я думаю над тем, как принимались все эти решения. Если они действительно принимались таким образом, как об этом пишут в газетах <...>, если это действительно состоялось, то это очень серьёзно, конечно, — сказал посол.
Тем не менее Андрей Келин уточнил, что во времена холодной войны дела между двумя странами обстояли еще хуже.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.