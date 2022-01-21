Посол России пообещал ответить на все экономические санкции Запада

Россия не оставит без ответа возможные санкции со стороны стран Запада, если они станут следствием текущей ситуации, сложившейся на российско-украинской границе. Об этом заявил в эфире канадского телеканала СBC посол РФ Олег Степанов. Он подчеркнул, что ограничения не заставят страну отказаться от проводимой ею политики, зато повредят диалогу и создадут новые двусторонние проблемы.

Конечно, будут последствия в двусторонних отношениях с теми странами, которые введут санкции, — заявил Степанов.

Он подчеркнул, что санкции Запада традиционно «не работают» в отношении России. Страна не отказывается от проводимой ею политики. При этом ограничения продолжат вредить политическому диалогу и создадут новые проблемы, в первую очередь, западному бизнесу, ведущему дела в России.

Санкции могут «отрезать» Запад от России. Россия найдёт пути развития экономического сотрудничества и финансовые рынки на Востоке, — отметил посол.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.