Россия решительно осуждает действия западных стран, которые опустились до бесстыдного шантажа Сербии, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, требование ЕС присоединиться к антироссийским санкциям только подтверждает, что Брюсселю нужны безвольные марионетки, а не равноправные партнёры, передаёт EADaily.

Требование присоединиться к антироссийским санкциям подтверждает, что Брюсселю нужны не равноправные партнёры, а безвольные марионетки. Мы уверены, что Сербия это осознает и что будет и дальше руководствоваться основными национальными интересами, — сказал он.

Дипломат также отметил, что невозможно представить, чтобы сербский народ, которые традиционно защищает свою независимость и достоинство, мог бы удовольствоваться таким оскорбительным положением и ничтожной ролью в Европе.

Глава МВД Сербии Александр Вулин ранее заявил, что его страна не присоединится к травле России даже ради вступления в Евросоюз. Так он ответил на требование министра иностранных дел Хорватии Гордана Радмана синхронизировать внешнюю политику Сербии с европейской.

8 апреля сербский лидер Александр Вучич сообщил, что Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН, но только из-за давления и шантажа Запада. Изначально при этом голосовании было решено воздержаться, сказал он.