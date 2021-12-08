Посол России объяснил присутствие войск у границы с Украиной
Посол РФ: передвижение войск у границы с Украиной — ответ на угрозу со стороны НАТО
Сергей Попов
Сергей Попов
07:52, 09 декабря 2021
Фото: mil/vk.com
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Присутствие и передвижение российских войск у границы с Украиной является ответом на угрозу со стороны НАТО. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью телеканалу Сhannel 4. Он добавил, что Россия не собирается нападать на Украину.
Он (Генштаб ВС РФ. — NEWS.ru) перемещает войска вдоль границы, потому что видит ясную и непосредственную угрозу со стороны НАТО, которое наращивает инфраструктуру и всё больше приближает войска к российской границе. Конечно, мы принимаем меры предосторожности, — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что разговоры о возможном вторжении России на Украину — провокация, придуманная западными СМИ с целью дестабилизировать ситуацию.
Ранее президент Владимир Путин назвал провокационным вопрос о возможном нападении РФ на Украину. Отвечая на него, он заверил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. При этом она вправе обеспечивать свою безопасность. Путин добавил, что для России является чувствительной тема расширения НАТО, в том числе и за счёт Украины, поскольку за этим может последовать размещение на её территории войск и баз угрожающего РФ оружия.