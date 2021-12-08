Посол России объяснил присутствие войск у границы с Украиной

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Санкции США в отношении МФТИ и других научных организаций можно объяснить исключительно попыткой Вашингтона сдержать развитие РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных. По мнению главы государства, вуз не несёт никаких угроз международной безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Что можно констатировать: вводятся эти ограничения и санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединённых Штатов. Чем ваш институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь, — сказал Путин. По мнению президента,...