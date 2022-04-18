Посол России Антонов обвинил США в краже российских активов

Посол РФ Анатолий Антонов выразил гнев по поводу антироссийских санкций США. Он обвинил Соединённые Штаты в краже российских сбережений, пишет Politico. По его словам, после заморозки активов РФ невозможно доверять Вашингтону и надёжности доллара как резервной валюты.

Вы крадёте наши деньги, — сказал Антонов.

Он добавил, что вера России в процветающее партнёрство с США оказалась ошибкой.

В середине марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о блокировке $300 млрд из госрезервов России в ходе международных санкций. В эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он оценил общий объём резервов в $640 млрд.

Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия имеет достаточный объём резервов в золоте и юанях. Она отметила, что на конец 2021 года объём активов ЦБ РФ в зарубежных валютах и золоте составил $612,9 млрд. Из них $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото.