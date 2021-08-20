Посол РФ заявил о попытках США «подорвать» отношения с Россией
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:56, 21 августа 2021
Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Новые санкции США в отношении РФ демонстрируют отсутствие у президента Джо Байдена воли воплотить в жизнь то, о чём он договаривался во время встречи с Владимиром Путиным. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По словам Антонова, действия американской стороны говорят о том, что Вашингтон продолжает следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией и не задумывается о последствиях.
Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права, — написал Антонов в Facebook.
Посол выразил сомнения в том, что «неконструктивные шаги» США помогут укрепить стабильность в непростое для государств время.
Сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве, — подчеркнул Антонов.
Он добавил, что Штаты с самого начала стремились не допустить развития нормального сотрудничества РФ и Европы. При этом односторонние действия американцев из-за газопровода «Северный поток — 2» нарушают международное право и выступают против принципов свободного рынка. Антонов считает, что это является попыткой получения конкурентных преимуществ для собственных поставщиков топлива и технологий.
Считаем, что формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего в Германии, а не в США, — заявил посол.
Что касается предлога для санкций, коим стало дело Алексея Навального, то его Антонов назвал «надуманным».
В пятницу, 20 августа, американский президент Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против трубопроводов России, используемых для экспорта энергоносителей.