РФ и Венесуэла могут расширить военное сотрудничество в случае давления США

Размещение российских военных баз в Венесуэле невозможно. Запрет содержится в конституции республики. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил посол России в этой стране Сергей Мелик-Багдасаров. Однако в случае усиления давления со стороны США военное сотрудничество между двумя странами будет расширено.

Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может, — объяснил дипломат.

При этом он отметил, что российские военные специалисты продолжают работать в стране, повышая обороноспособность республики. В частности, они занимаются обслуживанием и ремонтом военной техники. Тем не менее в случае усиления давления США Каракас и Москва могут нарастить военное сотрудничество. Существует большое количество конкретных форм взаимодействия.

В Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура. Здесь есть и глубоководные порты, здесь есть и гражданские порты, есть различные базы военно-морского флота венесуэльского. Всё здесь для необходимости имеется, — сказал Мелик-Багдасаров.

Ранее в Кремле оценили возможность размещения российских ракет в Латинской Америке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности.