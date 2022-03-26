Посол России призвал Японию переадресовать вопрос о ядерном оружии США

Токио необходимо адресовать призывы о недопустимости применения ядерного оружия Соединённым Штатам, заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин, слова которого приводит ТАСС. Так дипломат прокомментировал слова японского премьера Фумио Кисиды о том, что возможность использования Россией ядерного оружия вызывает у страны обеспокоенность. Заявление было сделано во время поездки главы японского правительства и посла США в Японии в Хиросиму.

Япония в присутствии посла США рассуждает в Хиросиме о недопустимости применения ядерного оружия, искусственно и без всяких оснований пытаясь «привязать» к этому Россию. Такой призыв было бы гораздо более логично напрямую адресовать главе американской дипмиссии, — отметил Галузин.

Посол РФ также отметил, что США «склонны к ядерным авантюрам». В качестве примера он привёл Югославию, во время бомбардировки которой использовались боеприпасы с ураном. Также дипломат подчеркнул, что «американский посол не счёл нужным извиниться перед народом Японии за тягчайшее военное преступление своей страны 6 августа 1945 года, унёсшее жизни десятков тысяч мирных жителей Хиросимы».

Ранее член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что отмена переговоров с Россией по вопросу Курильских островов и заключения мирного договора грозит перерасти в столкновение двух стран. К этому способно привести усиливающееся давление на Токио со стороны Вашингтона, отметил он в интервью Shukan Gendai.