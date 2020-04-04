Посол РФ в Венесуэле сравнил США с животными из-за санкций

https://static.news.ru/photo/0de2b8d6-7641-11ea-b669-fa163e074e61_660.jpg Сергей Мелик-Багдасаров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров обвинил США из-за их санкций во времена пандемии коронавируса. По его словам, Вашингтон чинит «постыдные препятствия».

Что касается добычи нефти в Венесуэле, продолжаем наше сотрудничество. Однако проблема здесь не в объёмах добычи, а в постыдных препятствиях, чинимых США экспорту венесуэльской нефти, — сказал он в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что даже у животных действует перемирие за водопоем в засуху.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию на рынке нефти, отметил, что низкие цены на чёрное золото самым негативным образом влияют на экономику. По его словам, РФ всегда выступала за долгосрочную стабильность на энергетическом рынке. Однако нынешняя ситуация вызывает тревогу.