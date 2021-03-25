Посол РФ в США затруднился назвать сроки возвращения в Вашингтон

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Посол России в США Анатолий Антонов пока не знает, когда вернётся в Вашингтон. По словам дипломата, Москву ему покидать пока рано.

Он пояснил, что вернулся в Россию, чтобы проанализировать российско-американские отношения и предотвратить их окончательное падение в пропасть.

На вопрос журналистов о встрече с президентом Владимиром Путиным Антонов ответил, что возможность её проведения зависит от наличия у главы государства свободного времени, сообщает ТАСС.

Антонов был вызван в России после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

По возвращении в Москву, дипломат провёл консультации в МИД РФ, которые продолжались в течение двух часов. После визита в ведомство он отказался общаться с представителями СМИ.

Как писал NEWS.ru, В МИД России отметили, что Москва стремиться не допустить необратимой деградации отношений РФ и США. Кроме того, добавили, что Вашингтон упускает возможность найти выход из тупика, отказавшись от диалога Путина с Байденом.