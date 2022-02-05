Посол РФ в США: Россия не намерена нападать на Украину

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что РФ не собирается нападать на Украину, так как это не в её интересах. По словам дипломата, Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине, что является попыткой затушевать истинное положение дел и абсолютно неправильным подходом.

Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это чепуха, — отметил посол.

Антонов пояснил, что в документах, которые российская сторона передала американцам и натовцам, был послан чёткий сигнал не об Украине и даже не о европейской безопасности, а о перспективах международной безопасности.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что российская сторона «предала огласке» конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности. Эти слова вызвали недоумение в российском посольстве в США, где призвали Вашингтон отказаться от конспирологии в этой теме. А заместитель МИД России Александр Грушко заявил, что эти слова нельзя считать неожиданностью, так как по «логике Вашингтона» Россия ответственна за всё.

2 февраля испанская газета El Pais сообщила, что в её распоряжении оказались документы, представляющие ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Файл был опубликован в интернет-версии издания, он носит название «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».

Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечалось, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

В начале января Россия провела переговоры по гарантиям безопасности с США, НАТО и Евросоюзом. Поводом для консультаций послужил проект договора о гарантиях безопасности, который МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года.

Москва предложила Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.