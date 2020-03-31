https://static.news.ru/photo/8709f6bc-73ac-11ea-b711-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Российская сторона готова к незамедлительному продлению двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Соединёнными Штатами, подтвердил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов напомнил, что в декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин обозначил позицию по этому вопросу и объявил о готовности к продлению Договора без дополнительных условий, но не получил отклика, передаёт Arms Control Today.

Однако нашей доброй воли недостаточно: требуется согласие США, которого мы пока не получали. Если оно появится, незамедлительно приступим к реализации необходимых внутригосударственных мер. Рассчитываем, что США определятся с подходами по ДСНВ в ближайшем будущем, поскольку до конца срока действия договора в феврале 2021 года остаётся все меньше времени, — напомнил посол.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов дискутировать с американским лидером Дональдом Трампом о судьбе Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» подчеркнул, что хорошо знает эту тему и может «с кем угодно подискутировать». Также, по его мнению, договор необходимо продлевать.