Посол РФ в США отреагировал на взрывы в Кабуле

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Международный комитет Госдумы в ближайшее время рассмотрит вопрос об одобрении кандидатуры депутата Натальи Поклонской на должность посла РФ в одной из стран Африки, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что работать Поклонской предстоит в Республике Кабо-Верде, которая расположена в Атлантике на расстоянии 600 км от африканского побережья. Собеседник агентства уточнил, что вопрос о новой должности согласовывался с...