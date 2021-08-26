Посол РФ в США отреагировал на взрывы в Кабуле

Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в Афганистане и призвал удвоить усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибших. Пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим, — подчеркнул Антонов.
Взрывы около аэропорта Кабула 26 августа привели к гибели 13 американцев, задействованных в эвакуации людей. Также погибли десятки афганцев.
Терроризм — это зло, которому нет места на Земле. Победить его можно, только объединив усилия, — добавил российский дипломат.
Ранее стало известно, что президент США Джо Баден объявил об отданном приказе военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (признана террористической организацией, её деятельность в РФ запрещена) после терактов в аэропорту Кабула. Байден пообещал, что американские власти сделают всё возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактами.