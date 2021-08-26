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Посол РФ в США отреагировал на взрывы в Кабуле

03:17, 27 августа 2021
Посол РФ в США отреагировал на взрывы в Кабуле Анатолий Антонов Фото: twitter.com/RussiaInUSA
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Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных в Афганистане и призвал удвоить усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибших. Пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим, — подчеркнул Антонов.

Взрывы около аэропорта Кабула 26 августа привели к гибели 13 американцев, задействованных в эвакуации людей. Также погибли десятки афганцев.

Терроризм — это зло, которому нет места на Земле. Победить его можно, только объединив усилия, — добавил российский дипломат.

Ранее стало известно, что президент США Джо Баден объявил об отданном приказе военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (признана террористической организацией, её деятельность в РФ запрещена) после терактов в аэропорту Кабула. Байден пообещал, что американские власти сделают всё возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактами.

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