Посол РФ в США Антонов высказался о военных угрозах НАТО в адрес Москвы

Посол Росси в США Анатолий Антонов заявил, что России и НАТО нужны срочные действия для восстановления равной безопасности. Добиться этого можно только через долгосрочные гарантии, приводит слова дипломата Foreign Policy.
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Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность. Всему есть предел. Если наши партнёры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них. Мы подошли к той точке, когда отступать некуда, — отметил Антонов.
Дипломат подчеркнул, что военное освоение Украины странами — участниками НАТО является экзистенциальной угрозой для России. По мнению Антонова, политика США по отношению к России напоминает «сжимание пружины».
Либо она ломается, либо выстреливает в обратную сторону. Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал? — отметил посол.
Что же касается шквала критики со стороны НАТО по так называемой российской агрессии против Украины и Грузии, то это, по мнению дипломата, вполне предсказуемо. Действия России нанесли удар по планам продвижения Альянса к границам России.
С «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России. Это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений, — сказал Антонов.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал причину стратегического сближения России и Китая. По его словам, это ситуация в мире.