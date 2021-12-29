Посол РФ в США Антонов высказался о военных угрозах НАТО в адрес Москвы

Посол Росси в США Анатолий Антонов заявил, что России и НАТО нужны срочные действия для восстановления равной безопасности. Добиться этого можно только через долгосрочные гарантии, приводит слова дипломата Foreign Policy.

Также Антонов назвал опасной сложившуюся ситуацию между Россией и Альянсом и добавил, что в решимости РФ защищать свои границы «ни у кого не должно быть сомнений». Продолжение курса Запада на создание военных угроз вызовет только ответную реакцию, отметил посол.

Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность. Всему есть предел. Если наши партнёры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них. Мы подошли к той точке, когда отступать некуда, — отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что военное освоение Украины странами — участниками НАТО является экзистенциальной угрозой для России. По мнению Антонова, политика США по отношению к России напоминает «сжимание пружины».

Либо она ломается, либо выстреливает в обратную сторону. Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал? — отметил посол.

Что же касается шквала критики со стороны НАТО по так называемой российской агрессии против Украины и Грузии, то это, по мнению дипломата, вполне предсказуемо. Действия России нанесли удар по планам продвижения Альянса к границам России.

С «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России. Это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений, — сказал Антонов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал причину стратегического сближения России и Китая. По его словам, это ситуация в мире.