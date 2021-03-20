Посол РФ в США Антонов прибыл в Москву

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Российский посол в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов прибыл в Москву, куда ранее был приглашён для консультаций. Самолёт с дипломатом приземлился в аэропорту Шереметьево.

Около 11:00 мск в Шереметьево приземлился борт «Аэрофлота» из Нью-Йорка, на котором дипломат прилетел в Россию, — передаёт РИА Новости.

Ранее в Facebook посольства РФ в Вашингтоне было опубликовано заявление, в котором говорится, что Антонов вылетает в Москву для консультаций по двусторонним отношениям. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол приглашён в Москву, чтобы определить пути выправления взаимодействия между США и РФ.

Как писал NEWS.ru, Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Вызывая Антонова для консультаций, в Москве подчеркнули заинтересованность в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

Сам Владимир Путин, комментируя слова Джо Байдена в свой адрес, пожелал ему здоровья и предложил в ближайшее время провести диалог в прямом эфире. В ответ на это Байден заявил, что «в какой-то момент» поговорит с Путиным.