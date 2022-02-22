Посол РФ в Канаде назвал смешным внесение Совфеда в чёрный список

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал смешным решение Оттавы внести в чёрный список всех российских депутатов, голосовавших за признание ЛНР и ДНР. По сути, речь идёт о полном составе Совфеда и Госдумы, пишет РИА Новости.

Объявление канадской стороны о том, что она вносит в чёрные списки всех российских законодателей, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР, то есть весь состав Совета Федерации и Госдумы — это просто смешно, это какая-то новелла в контексте международной политики, реализуемой канадской либеральной демократией, — прокомментировал происходящее дипломат.

По мнению Степанова, введённые Канадой санкции не помешают Москве обеспечивать мир в Донбассе. Что же касается других озвученных канадскими властями санкций, то они были предсказуемы и не повлияют на ситуацию «на Земле», отметил посол.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о введении экономических санкций против России после её решения признать независимость ДНР и ЛНР. Канадцам запрещена любая финансовая деятельность с донбасскими республиками.