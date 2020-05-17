Посол РФ в Иране опроверг сообщения о недовольстве Москвы Асадом

https://static.news.ru/photo/ff561498-9855-11ea-a6fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/frank497-787397

Утверждения о том, что Россия недовольна президентом Сирии Башаром Асадом, не соответствуют действительности. Об этом заявил российский посол в Тегеране Леван Джагарян.

В интервью иранскому агентству Mehr он отметил, что все сообщения об этом являются спекуляцией.

Вы знаете, есть некоторые спекуляции на тему, что Россия недовольна Асадом. Но это частные заявления, которые не отражают официальную позицию российского государства, — приводит слова Джагаряна ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит оказывать поддержку политическому процессу в Сирии и законному правительству. Будущее Сирии принадлежит её народу, продолжил Джагарян, только он может принимать решения.

Хотел бы высказать поддержку усилиям государств — гарантов астанинского процесса: России, Турции и Ирана. Благодаря нашим трёхсторонним усилиям удалось прекратить военные действия и начать переговоры, — подчеркнул посол.

Поводом для комментария стали публикации некоторых СМИ о том, что скоро Асада могут отстранить от власти. При этом утверждалось, что вопрос обсуждают РФ, Турция и Иран. Ни одна страна при этом информацию не подтвердила.

Как писал NEWS.ru, ранее боевики «Исламского государства» сбежали из тюрьмы в Сирии.