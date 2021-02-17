Посол РФ: «Северный поток — 2» находится в центре диалога Москвы и Вены

https://static.news.ru/photo/9b147620-5ab8-11eb-a141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что вопрос реализации газопровода «Северный поток — 2» находится в самом центре энергетического диалога двух стран при обоюдной политической поддержке.

По словам Любинского, энергетические концерны «Газпром» и OMV тесно сотрудничают на протяжении полувека.

Проект газопровода «Северный поток — 2», в котором Австрия принимает активное участие в качестве инвестора, остается при политической поддержке с обеих сторон в центре российско-австрийского энергетического диалога, — отметил посол, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее в интервью изданию Welt am Sonntag канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал поддержку строительства «Северного потока-2» со стороны Германии. Курц назвал газопровод европейским проектом. который отвечает интересам Европы. По его мнению, от реализации этого проекта выиграют многие европейские страны и Евросоюзу не следует идти против его строительства.

2 февраля министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что газопровод «Северный поток — 2» отвечает интересам энергобезопасности Европы, РФ является в этом отношении важным партнёром и не следует увязывать потенциальые санкции в её отношении из-за Навального с реализацией проекта.

Австрия традиционно выступает в поддержку реализации «Северного потока — 2», который, по ее мнению, гарантирует диверсификацию поставок энергоносителей в Европу.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны своими попытками противодействовать проекту «Северный поток — 2» пытаются вынудить Россию расплачиваться за их «геополитический проект» на Украине. Об этом писал NEWS.ru.