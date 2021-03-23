Посол РФ призвала власти Болгарии остановить «шпионское шоу»

https://static.news.ru/photo/e7e21d5e-8ba0-11eb-943c-96000091f725_660.jpg Элеонора Митрофанова Фото: mid.ru

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова призвала болгарские власти прекратить шоу по теме шпионажа. По её словам, Москва не вела незаконной деятельности против Софии.

Об этом Митрофанова рассказала в интервью, опубликованном газетой «24 часа».

С сожалением вынуждена констатировать, что антироссийская риторика в Болгарии уже больше года стремительно набирает обороты. С октября 2019 года, примерно каждые три месяца болгарские власти неосновательно «с помпезностью» выдворяют российских дипломатов под вымышленным предлогом, — пояснила дипломат.

Она предположила, что поступательное развитие сотрудничества между Москвой и Софией «кому-то встало как кость в горле». Митрофанова также подчеркнула, что в Кремле «никогда не подвергали сомнению евро-атлантический вектор Болгарии». При этом контакты выстраивали «в сферах взаимного интереса».

Видео и аудиоматериалы, которые болгарская прокуратура представила как доказательство шпионской деятельности своих граждан в пользу Москвы, Митрофанова назвала малоубедительными. С их помощью установить прямую и логическую связь болгар с работой на посольство РФ невозможно, подчеркнула дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Болгария намерена выслать из страны двоих российских дипломатов. Такие меры вызваны разразившимся шпионским скандалом, рассказало национальное телевидение BTV. Генпрокуратура страны начала досудебное производство в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Кремля.