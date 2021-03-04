Посол РФ призвал Москву и Вашингтон провести встречи на уровне министерств

https://static.news.ru/photo/8709f6bc-73ac-11ea-b711-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москве и Вашингтону стоит подумать о встрече на уровне министров обороны и иностранных дел.

В ходе своего выступления в дискуссионном клубе «Космос-Клаб» дипломат отметил оправданность проведения подобной встречи.

Такой установочный контакт позволил бы придать импульс каналам общения, — подчеркнул Антонов.

Он также добавил, что РФ выражает обеспокоенность отсутствием нормальной практики общения законодателей двух стран. По мнению дипломата, диалог в рамках неправительственных, деловых и экономических организаций мог бы сыграть полезную роль.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Москва предложит Штатам позитивную программу взаимодействия. Об этом писал NEWS.ru.