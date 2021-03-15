Посол РФ обвинил Запад в игнорировании проблемы Крыма

https://static.news.ru/photo/e428cfba-0e9f-11eb-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны Запада предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма в Россию.

В статье для Berliner Zeitung , приуроченной к седьмой годовщине присоединения Крыма к РФ, Нечаев указал, что решение было принято не вдруг, ему предшествовало развитие, которое Запад предпочитает «вытеснять из памяти».

Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий Конституции Украины и нормам международного права, осуществлённый при политической и финансовой поддержке ряда западных стран. Его цель — вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их связи, привязать Киев к евро-атлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли, что в последнее время, к сожалению, проявляется всё чаще, — отметил российский посол.

Также Нечаев заявляет, что Запад предпочитает не вспоминать о подписании лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договорённостей с легитимным президентом страны Виктором Януковичем в феврале 2014 года, которые в результате были «растоптаны сторонниками Майдана с молчаливого согласия европейских посредников и Евросоюза».

События Майдана российский посол не считает «демократической революцией», поскольку в результате митинги оппозиции переросли в погромы, запугивание инакомыслящих, запреты партий и атаки на русский язык и на бывшее когда-то единым конфессиональное пространство православия.

При этом решение жителей Крыма на референдуме о присоединении к РФ позволило сохранить мир, считает Сергей Нечаев.

В ходе Крымской весны, как известно, жертв и пострадавших не было. За решение о независимости Крыма и его присоединение к России проголосовало более 96% населения полуострова при явке в 83%, — пишет российский дипломат.

За минувшие годы Крым превратился в один из наиболее динамично развивающихся российских регионов. Кроме того, на полуострове уделяется большое внимание защите прав человека, о чём, по мнению российского посла, на Западе говорить не принято.

В составе Российской Федерации полуостров обрёл мощные импульсы для развития. Он открыт для взаимодействия и обменов с зарубежными партнёрами. Пришло время признать законный и демократичный выбор многонационального народа Крыма, — резюмировал Сергей Нечаев.

Крым вошёл в состав РФ по результатам всенародного референдума весной 2014 года. Украина и большинство стран Запада не признали этот референдум законным.

Ранее NEWS/ru писал, что в Крыму построены два водовода для обеспечения поставок воды в засуху.