Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны Запада предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма в Россию.
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Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий Конституции Украины и нормам международного права, осуществлённый при политической и финансовой поддержке ряда западных стран. Его цель — вбить клин между Россией и Украиной, разрушить их связи, привязать Киев к евро-атлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли, что в последнее время, к сожалению, проявляется всё чаще, — отметил российский посол.
Также Нечаев заявляет, что Запад предпочитает не вспоминать о подписании лидерами украинской оппозиции всеобъемлющих политических договорённостей с легитимным президентом страны Виктором Януковичем в феврале 2014 года, которые в результате были «растоптаны сторонниками Майдана с молчаливого согласия европейских посредников и Евросоюза».
События Майдана российский посол не считает «демократической революцией», поскольку в результате митинги оппозиции переросли в погромы, запугивание инакомыслящих, запреты партий и атаки на русский язык и на бывшее когда-то единым конфессиональное пространство православия.
При этом решение жителей Крыма на референдуме о присоединении к РФ позволило сохранить мир, считает Сергей Нечаев.
В ходе Крымской весны, как известно, жертв и пострадавших не было. За решение о независимости Крыма и его присоединение к России проголосовало более 96% населения полуострова при явке в 83%, — пишет российский дипломат.
За минувшие годы Крым превратился в один из наиболее динамично развивающихся российских регионов. Кроме того, на полуострове уделяется большое внимание защите прав человека, о чём, по мнению российского посла, на Западе говорить не принято.
В составе Российской Федерации полуостров обрёл мощные импульсы для развития. Он открыт для взаимодействия и обменов с зарубежными партнёрами. Пришло время признать законный и демократичный выбор многонационального народа Крыма, — резюмировал Сергей Нечаев.
Крым вошёл в состав РФ по результатам всенародного референдума весной 2014 года. Украина и большинство стран Запада не признали этот референдум законным.
Ранее NEWS/ru писал, что в Крыму построены два водовода для обеспечения поставок воды в засуху.