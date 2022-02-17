Посол РФ обвинил администрацию США в отрицании геноцида русских в Донбассе

Заявлениями, отвергающими геноцид русских в Донбассе, администрация США демонстрирует свой цинизм. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он напомнил о массовых захоронениях мирных граждан под Луганском и о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Заявление посла опубликовано на странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook.

Это вызывает возмущение и негодование. Как ещё можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком? В одном ряду с этими зверствами — трагедия в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, — заявил Антонов.

Он также добавил, что в этом наблюдаются не просто двойные стандарты, «а совсем примитивный и грубый цинизм». Посол предположил, что высказывания Вашингтона о высшей ценности прав человека «не стоят ломаного гроша».

Главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток. А раз так — надо проводить линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания. Поэтому американцы предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой, — подчеркнул Антонов.

Дипломат пояснил, что на Украине живут миллионы русских, чьи интересы «должны быть обеспечены и защищены». По мнению Антонова, именно в этом заключается залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Таким образом он сравнил ситуацию на юго-востоке Украины с Югославией 1990-х годов.

Госдепартамент США выразил несогласие с такой оценкой руководства РФ происходящего на востоке Украины. Там подчеркнули, что для таких оценок нет оснований.