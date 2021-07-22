Посол РФ назвал враждебной сделку США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что враждебная тональность сделки Вашингтона и Берлина о «Северном потоке — 2» противоречит духу переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, сообщает РИА Новости.

Документ вызывает серьёзные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Белый дом тесно взаимодействовал с властями Украины и Польши при выработке сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом журналистам рассказал представитель Госдепартамента высокого ранга.