Посол РФ назвал враждебной сделку США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:25, 22 июля 2021
Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что враждебная тональность сделки Вашингтона и Берлина о «Северном потоке — 2» противоречит духу переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, сообщает РИА Новости.
Документ вызывает серьёзные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве, — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что Белый дом тесно взаимодействовал с властями Украины и Польши при выработке сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом журналистам рассказал представитель Госдепартамента высокого ранга.