Посол РФ назвал возможные последствия действий эсминца Defender

Инцидент с вошедшим в территориальные воды РФ британским эсминцем Defender мог привести к военному столкновению. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно может довести нас до серьёзного военного инцидента, что признал начальник Генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером, — заявил дипломат.

Он также отметил, что Британия заняла по данному вопросу «наступательную, ершистую» позицию, утверждая, что эсминец шёл в территориальных водах Украины.

Они не признают факт <...> присоединения Крыма к России. Это был мирный проход на законных основаниях, — сказал Келин.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.