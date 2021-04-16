Посол РФ: Лондон считал Москву противником ещё до инцидента в Солсбери

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Руководство Великобритании решило считать Россию противником, а не партнёром ещё задолго до инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери. Такое предположение сделал российский посол в Британии Андрей Келин.

У меня порой складывается впечатление, что британские власти какое-то время назад, ещё до инцидента со Скрипалями, решили, что с Россией у Великобритании в ближайшие годы будут враждебные отношения, что Россия — не друг и не партнёр, а противник, — заявил в эфире BBC посол.

Он отметил, что Москва не считает Лондон угрозой и готова вернуться к нормализации отношений, поскольку это соответствует интересам бизнеса, культуры и двусторонним обменам. Келин с сожалением отметил, что за полтора года его работы послом, отношения между странами только ухудшились. По его словам, власти Британии «никак не реагируют» на все предложения России о сотрудничестве в расследовании инцидента в Солсбери и всё чаще говорят об угрозе, которую для королевства якобы представляет Россия.

Оборонные расходы НАТО в 27 раз больше российских, так что тут даже нельзя сравнивать, кто для кого представляет угрозу. Необходимо обсуждать такие вопросы, но в МИД Великобритании у меня не было ни одного серьёзного разговора об оценке угроз, — добавил дипломат.

Как писал NEWS.ru, полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Великобритании подозревают в отравлении семьи Скрипалей. На странице полиции в Twitter опубликованы их фотографии, а также указано, что их разыскивают в связи с расследованиям обстоятельств серьёзного преступления. Чешские силовики утверждают, что в октябре 2014 года россияне находились сначала в Праге, а потом уехали в Моравско-Силезскую и Злинскую области. В полиции Чехии отметили, что не могут подтвердить связь между взрывом во Врбетице в 2014 году, в котором подозревают российских дипломатов, и розыском Петрова и Боширова.