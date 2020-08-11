Посол РФ: Белоруссия оказывает содействие при освобождении россиян

https://static.news.ru/photo/6753a28a-dbff-11ea-9f0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел Белоруссии оказывает содействие в освобождении российских журналистов, которых задержали белорусские силовики. Об этом рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, российские дипломаты тесно работают с министром внутренних дел Юрием Караевым и его первым заместителем Геннадием Казакевичем.

Нам оказывают последовательное, заинтересованное содействие в освобождении российских граждан, которые принадлежат к журналистскому сообществу нашей страны, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что российская сторона получает поддержку от МВД Белоруссии. Также дипломат призвал сотрудников российских СМИ не работать в РБ без аккредитации.

Он спрогнозировал, что всех задержанных журналистов отпустят вечером 11 августа.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов — уже вернулись на родину.

Среди задержанных также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, сотрудник «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Кроме того, в Минске пропали корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов.

Связи с Солоповым не было больше 40 часов. Его жёстко задержали на акции протеста в Минске 9 августа. Главный редактор Daily Storm Алёна Сивкова рассказывала, что журналиста задерживали вместе с сотрудниками её СМИ Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко, однако представителю «Медузы» «досталось гораздо больше». Как писал NEWS.ru, его освободили вечером 11 августа. При задержании он получил черепно-мозговую травму, за медпомощью журналист планирует обратиться уже в Москве.