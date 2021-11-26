Посол РФ Антонов: Россия ни на кого не собирается нападать

Россия ни на кого не собирается нападать. Обвинения в адрес страны по возможной угрозе Украине могут быть связаны с попытками скрыть провалы в политике главы украинского государства Владимира Зеленского. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Эта истерия, которая сегодня просто налицо в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины, — сказал дипломат.

По его словам, Россия постоянно во всех СМИ, в комментариях политологам и в ответах администрации США говорит о том, что «ни на кого не собирается нападать».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил агентурную информацию о планирующемся 1 декабря государственном перевороте. По его словам, на госпереворот планировалось выделить миллиарды долларов. В числе прочих участие в свержении действующей власти якобы должен был принимать украинский миллиардер Ринат Ахметов.

Ахметов назвал сплошной ложью обнародованную информацию. Он обратил внимание, что является крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем государства.