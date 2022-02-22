Посол РФ Антонов рассказал, чем обернутся для США антироссийские санкции

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции. По его словам, ограничения больно ударят по мировым рынкам и самим американцам, но это не заставит Россию пересмотреть свой внешнеполитический курс, пишет РИА Новости.
По словам дипломата, США ничего
Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединённые Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен, — сделал вывод дипломат.
Что же касается России, то для неё санкции ничего не изменят, так как страна уже привыкла жить и развиваться в условиях ограничений, которые ей постоянно выставляет Запад.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что ввод новых антироссийских санкций потребует от Вашингтона усилий, чтобы защитить свою экономику. О намерении «предпринять решительные действия» хозяин Белого дома заявил во время выступления с речью, посвящённой ситуации вокруг Украины.