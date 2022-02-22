Посол РФ Антонов рассказал, чем обернутся для США антироссийские санкции

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции. По его словам, ограничения больно ударят по мировым рынкам и самим американцам, но это не заставит Россию пересмотреть свой внешнеполитический курс, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, США ничего не сделали для того, чтобы убедить Киев выполнять Минские соглашения. Вместо этого он поощряли киевский режим к бездействию. Антонов отметил, что вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, Белый дом решил «накачивать» Украину оружием.

Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединённые Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен, — сделал вывод дипломат.

Что же касается России, то для неё санкции ничего не изменят, так как страна уже привыкла жить и развиваться в условиях ограничений, которые ей постоянно выставляет Запад.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ввод новых антироссийских санкций потребует от Вашингтона усилий, чтобы защитить свою экономику. О намерении «предпринять решительные действия» хозяин Белого дома заявил во время выступления с речью, посвящённой ситуации вокруг Украины.