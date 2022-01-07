Посол РФ Антонов негативно оценил расширение НАТО на восток

Противоречащим коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе назвал посол РФ в США Анатолий Антонов расширение НАТО на восток в интервью журналу Newsweek. Посольство России приводит его на своей странице в Facebook.

Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок — это рудимент холодной войны, — заявил Антонов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО никогда не давали России обещаний не расширяться на восток. При этом он отверг обвинения в том, что НАТО угрожает России.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января в Женеве. Заседание совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.