Посол РФ Антонов назвал НАТО рудиментом холодной войны

НАТО является рудиментом холодной войны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Комментарии размещены на странице посольства в социальной сети Facebook.

Расширение НАТО на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны, — сказал Антонов.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января в Женеве. Заседание совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО никогда не давали России обещаний не расширяться на восток.

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Блинкен плохо знает историю. По его словам, перед объединением Германии госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения страны США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток».