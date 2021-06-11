Посол России заявил о русофобских настроениях в Армении

https://static.news.ru/photo/df5f2ebe-cb6b-11eb-9f2a-96000091f725_660.jpg Сергей Копыркин Фото: armenia.mid.ru

Некоторые политические силы и деятели в Армении заняли антироссийские, а иногда откровенно русофобские позиции, заявил в беседе с агентством Sputnik Армения посол РФ в республике Сергей Копыркин. Но дипломат убеждён, что подобные настроения не могут нанести непоправимый ущерб отношениям Москвы и Еревана.

Предпринимаются попытки обвинить во всём Россию — ту страну, которая была и остаётся рядом с Арменией и её народом в эти трудные времена. Невольно задумываешься, чьим интересам это на самом деле служит, — отметил Копыркин.

Он также рассказал о российских инвестициях в экономику Армении. По его словам, показатель превысил $2 млрд в 2020-м, снизившись, однако, на 9,6% из-за пандемии коронавируса. Основными отраслями для капиталовложений являются энергетика, банковский сектор, металлургия, строительство, связь. Почти треть предприятий с участием иностранного капитала в республике — это компании как раз с российскими деньгами (28,6%).

Ранее сообщалось, что военные Армении второй раз за сутки открыли огонь по позициям Вооружённых сил Азербайджана на территории Кельбаджарского района. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили представители азербайджанского Министерства обороны.

Первый обстрел произошёл в 13:45 по местному времени. Огонь из стрелкового оружия был открыт с позиций Вооружённых сил Армении в населённом пункте Йухары Шорджа Варденисского района. В результате обстрела никто не погиб и не был ранен.