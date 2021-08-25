Посол предупредил Британию о последствиях захода Defender в воды РФ

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Посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Россия направила в МИД Великобритании 54 ноты по делу Скрипалей, но так и не получила ни одного ответа. Речь идёт об отравлении в Солсбери, по которому российская сторона пытается получить хоть какую-то информацию, сообщает РИА Новости.

Мы направили 54 ноты в Министерство иностранных дел Великобритании, чтобы получить хоть-какую информацию, но мы до сих пор ничего не знаем, — заявил посол в интервью программе HARDTalk на телеканале...