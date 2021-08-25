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Посол предупредил Британию о последствиях захода Defender в воды РФ

05:23, 26 августа 2021
Посол предупредил Британию о последствиях захода Defender в воды РФ Фото: Defence Images/flickr.com
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Посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил британский власти о последствиях захода эсминца Defender в российские территориальные воды. Дипломат отметил, что в следующий раз британскому военному кораблю будет труднее войти без предупреждения в акваторию РФ, пишет РИА Новости.

Мы не говорили, что мы откроем огонь, как об этом, возможно, заявили некоторые парламентарии, но в следующий раз это будет значительно сложнее для них, потому что это не в первый раз, когда британский военный корабль делает это, — сказал Келин в интервью программе HARDtalk на ВВС, стенограмма которого предоставлена агентству.

Посол отметил, что эсминец вторгся в территориальные воды РФ без предупреждения и проигнорировал российское законодательство.

Это был не просто невинный проход корабля, как это заявляет правительство Великобритании. Это была демонстрация того, что они якобы находились в водах Украины, — отметил Келин.

Британский военный корабль Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму в конце июня. Российский пограничный корабль после неоднократных требований покинуть воды отрыл предупредительную стрельбу. Самолёт Су-24М произвёл предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

Ранее замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что предупредительный огонь российских лётчиков по британскому эсминцу был правильным.

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