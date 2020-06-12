Посол: позитивных сигналов от США по вопросу ДСНВ нет

https://static.news.ru/photo/ec79ac6a-ad7a-11ea-9257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Никаких позитивных сигналов от Вашингтона о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нет, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, данному соглашению остаётся жить несколько месяцев.

Мы видим, что архитектуры безопасности сегодня практически нет <...> Говорю достаточно пессимистично, потому что пока никаких позитивных сигналов по этому вопросу я не просматриваю, — сказал Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он также отметил, что Москва продолжит бороться за сохранение механизма, однако Россия сможет обойтись и без этого договора, так как «РФ является ответственным ядерным государством, проводящим предсказуемую внешнюю политику в этой области».

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.

Он также не отрицает разработку новых договорённостей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. 22 мая в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Штатов неприемлемы.

Как ранее писал NEWS.ru, американские власти пытаются «похоронить» Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Для этого они настаивают на подключении Китая к переговорам по его продлению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.