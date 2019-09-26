https://static.news.ru/photo/dff45b58-e08d-11e9-ae20-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал грядущую встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. По словам дипломата, российская сторона должна будет начать переговоры с обсуждения визовой проблемы.

Кроме того, важным вопросом станет введение новых санкций в отношении российских компаний. При этом дипмиссия, по словам посла, рассчитывала на то, что министры сконцентрируются на улучшении отношений между странами, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов, одну фирму и трёх физических лиц за поставки топлива российским военным в Сирии. Соответствующую информацию распространил Минфин США.