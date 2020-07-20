Посол Ирана предложил пострадавшим от США странам объединиться в клуб

Государства, пострадавшие от санкционного давления США, могли бы объединиться в клуб для совместного противостояния политике Вашингтона. Такую идею предложил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Мне кажется, нам уже пора создать клуб стран, находящихся под санкциями. Среди его членов будет много сильных держав с развитыми экономиками: Россия, Китай, Иран, — заявил дипломат в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, США не хотели бы видеть конкурентов, обладающих позициями сильнее американских в каком-либо регионе мира. Дипломат считает, что в Вашингтоне стремятся, чтобы Иран был колонией США, Россия была слабой, а Китай подчинялся Штатам.
Поэтому нам надо сотрудничать, помогать друг другу, взаимодополнять друг друга. У нас огромные возможности, надо просто проявить политическую волю и приложить усилия, чтобы грамотно развивать этот потенциал, — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что Иран обладает большим количеством полезных ископаемых и развитыми технологиями, в стране достаточно молодое население. По словам Джалали, Тегерану есть что предложить Пекину и Москве.
Если мы приложим совместные усилия, то преодолеем давление США, — подчеркнул посол.
NEWS.ru писал, что лидеры России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани провели телефонный разговор. Они обсудили реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики.