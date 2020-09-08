Посол Германии проведёт беседу в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/b9e434ae-f1cd-11ea-a188-fa163e074e61_660.jpg Геза Андреас фон Гайр Фото: germania.diplo.de

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр 9 сентября прибудет в МИД РФ. Он будет разговаривать с представителями российского ведомства.

Об этом журналистам ТАСС рассказали в немецком посольстве.

У посла Германии завтра состоится беседа в МИД РФ, — поделились дипломаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: германской стороне следует выделить спикера, который каждый день будет сообщать информацию об отравлении Алексея Навального. По её словам, это может быть врач, глава клиники или лаборатории, биолог или химик. Она считает «странным» говорить об этом «западному обществу», которое много лет «занимается пиаром» и разбирается в этой сфере.