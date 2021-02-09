Посол ФРГ в РФ выразил недоумение в связи с высылкой немецкого дипломата

https://static.news.ru/photo/1c012302-6abb-11eb-811c-96000091f725_660.jpg Геза Андреас фон Гайр Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Решение о высылке сотрудника немецкого посольства в России вызвало у Германии недоумение. Об этом сообщил глава дипмиссии в ФРГ Геза Андреас фон Гайр.

Во вторник, 9 февраля, Российско-Германская внешнеторговая палата совместно с посольством Германии провела встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Фон Гайр, в частности, упомянул дипломатический инцидент.

Я хочу подчеркнуть, что это вызвало серьёзное недоумение. Этот сотрудник не совершил никаких провинностей на территории РФ. Примечательно, что это произошло как раз во время визита в Россию высокого представителя ЕС по внешней политике (представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. — NEWS.ru), что удваивает эффект, — констатировал фон Гайр.

5 февраля стало известно, что двое представителей генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудник посольства ФРГ в Москве были объявлены в России персонами нон грата из-за их участия в несогласованных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального и будут высланы на родину.

В ЕС раскритиковали данный шаг со стороны Москвы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти пересмотреть своё решение, подчеркнув, что не согласен с заявлением, что европейцы «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Германии объявило сотрудника российского посольства в Берлине персоной нон грата в качестве ответной меры на действия РФ. Аналогичное решение приняли в МИД Польши и Швеции. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти меры необоснованными.

Как писал NEWS.ru, Москва предоставила полный пакет доказательств участия западных дипломатов в несанкционированных акциях в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это необходимо рассматривать как комплекс акций, направленных против России.