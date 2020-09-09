Посол ФРГ прибыл в МИД России

https://static.news.ru/photo/dcf2df24-f28e-11ea-b05e-fa163e074e61_660.jpg Гез Андреас фон Гайр Фото: germania.diplo.de

Посол Германии в Москве Гез Андреас фон Гайр прибыл в здание МИД РФ. Дипломат был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

У входа в здание МИД посла ожидали представители СМИ, но он отказался от каких-либо комментариев, сообщает «Интерфакс».

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает от Германии данных по Навальному. Она также назвала позицию Берлина блефом и «обслуживанием грязной политической возни».

Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию в бессознательном состоянии. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику Charité. Военные токсикологи определили, что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок»

Как писал NEWS.ru, Германия передала выводы экспертов по делу Навального странам G7. В Берлине призвали привлечь к ответственности виновных в инциденте с оппозиционером. В МИД РФ такой подход немецкой стороны к ситуации сочли неконструктивным. В ведомстве отметили, что в истории с Навальным развёрнута массированная дезинформационная кампания с целью мобилизовать санкционные настроения против России.