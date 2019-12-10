https://static.news.ru/photo/c7c0a8ba-1bf8-11ea-9b56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Посол Германии в Тбилиси Хуберт Книрш сообщил о причастности иностранного государства к убийству в Берлине грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили. Такое заявление он сделал на встрече с первым заместителем МИД Грузии Вахтангом Махароблишвили.

Я предоставил первому заместителю министра информацию о том, что согласно заключению властей Германии, существует подозрение по поводу того, что указанное дело является профинансированным государством преступлением и расследование продолжится, опираясь на это, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что по указанному вопросу идут регулярные взаимодействия с грузинской стороной, как между МИД, так и между соответствующими ведомствами. О том, какое государство он имел в виду, Книрш умолчал.

В то же время Генеральная прокуратура Германии считает, что Хангошвили в Берлине могли убить по заказу российских государственных органов. Там отметили, что к преступлению также могут быть причастны власти Чечни.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили вряд ли может испортить отношения России и Германии. По его словам, данный инцидент будет исчерпан зеркальными мерами в виде высылки дипломатов, писал NEWS.ru.