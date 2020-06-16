Посол Франции рассказал о визите президента в Россию

https://static.news.ru/photo/e69f52ac-afc5-11ea-8a94-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сейчас активно ведётся подготовка поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Россию. Об этом рассказал посол республики в Москве Алексей Мешков.

При этом в настоящий момент нет информации о сроках визита, передаёт ТАСС. Такое решение зависит от развития ситуации с распространением коронавируса.

В любом случае у нас идёт активная работа по подготовке его содержательной части и по линии президентской администрации, и по линии МИД двух стран. Уже вырисовывается целый ряд интересных договорённостей, — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что точную дату Париж объявит вместе с Москвой. При этом всем хочется провести мероприятие как можно скорее, заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Макрон в ближайшие дни посетит Россию. О предстоящем визите на высшем уровне он рассказал в ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации по международным делам. Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что французский лидер приедет «в достаточно короткие сроки».