Посол Чехии рассказал об ответных мерах на высылку российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/427cbc94-aef0-11ea-9004-fa163e074e61_660.jpg Витезслав Пивонька Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Чешский посол в России Витезслав Пивонька, которого 15 июня вызвали в МИД РФ, рассказал, что в дипведомстве ему рассказали об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов.

По его словам, директор Третьего европейского департамента Олег Тяпкин назвал двух дипломатов Чехии, которых объявят персонами нон грата.

Мы теперь должны начать свою работу в посольстве, для нас время летит теперь, — отметил он.

При этом Пивонька не стал называть фамилии этих дипломатов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что вызов чешского посла в российский МИД связан с политикой Праги в отношении Москвы.

5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. 8 июня российские дипломаты вернулись в Москву.