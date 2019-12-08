https://static.news.ru/photo/87c0d78a-19cd-11ea-9ee6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Семашко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Путин и Александр Лукашенко нашли подходы к решению вопроса компенсации Минску издержек из-за проводимого в РФ налогового манёвра в нефтяной сфере. Об этом заявил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

Таким образом дипломат прокомментировал итоги переговоров глав двух государств в Сочи, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, 7 декабря в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась более пяти часов.

Примечательно, что руководители двух стран не стали комментировать итоги переговоров. Александр Лукашенко покинул сочинскую резиденцию российского коллеги сразу после завершения разговора. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин впоследствии ограничился словами о том, что президенты двух стран проведут очередную встречу 20 декабря в Петербурге.