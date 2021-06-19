Посол Антонов заявил о важности реализации договорённостей Путина и Байдена

Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Павел Ермолаев NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему журналисты зарубежных СМИ, в том числе американских, пришли на брифинг главы России Владимира Путина после саммита в Женеве. По словам представителя Кремля, представители зарубежной прессы были заинтересованы в том, что скажет российский лидер, пишет ТАСС.

Но мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали ещё и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина, — заявил Песков. Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве...