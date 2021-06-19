Посол Антонов заявил о важности реализации договорённостей Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/0807b75a-d1d4-11eb-98a6-96000091f725_660.jpgВладимир Путин, Джо БайденФото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press
Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов считает одной из главных задач быструю и качественную реализацию договорённостей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности, передаёт РИА Новости.
Одна из главных наших задач — это скорейшая, но главное качественная и результативная реализация совместного заявления двух президентов по стратегической стабильности, — сказал Антонов.
Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны договорились вести переговоры по стратегической стабильности. После мероприятия официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча прошла скорее со знаком плюс. Путин подчеркнул, что образ американского лидера, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, глава Белого дома полностью находится в материале и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.