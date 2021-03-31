Посол Антонов заявил о глубочайшем кризисе в отношениях США и РФ

https://static.news.ru/photo/97c6ddd8-9225-11eb-9c01-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: rusembusa/facebook.com

Отношения России и Соединённых Штатов Америки в настоящее время пребывают в глубочайшем кризисе. Об этом в среду, 31 марта, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат также отметил, что Вашингтон обозначил негативную траекторию движения отношений, которую Москве изменить не удалось. По словам Антонова, США разрушают всю инфраструктуру взаимодействия с Россией. Москва же, заметил посол, предпринимает усилия для налаживания прагматичного диалога с Белым домом, но не ждёт перемен в отношении себя по существу.

Администрация Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали в отношении РФ под надуманными предлогами, — цитирует посла ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Антонов сообщил, что рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время. Его пригласили на консультации в Москву на прошлой неделе после интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

Дипломат находится в Москве с 21 марта, у него уже состоялся ряд встреч. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Антонов ещё не докладывал Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.