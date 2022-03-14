Посол Антонов упрекнул СМИ Запада в создании агрессивного образа России

Большинство западных СМИ навязывают своей аудитории однобокое восприятие событий на Украине и выставляют Россию страной-агрессором. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он выразил надежду, что пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе. Комментарий дипломата для издания Newsweek российское посольство опубликовало на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе, — заявил Антонов.

Он также отметил, что западные СМИ навязывают своей аудитории однобокое представление о событиях, происходящих в настоящее время на Украине, где Россия представляется в качестве страны-агрессора. Антонов особо подчеркнул, что американские телеканалы не показали 14 марта ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку. По словам посла, складывается ощущение, что это никого не волнует.

Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором, — прокомментировал происходящее Антонов.

Он также добавил, что, вопреки Конституции США, «ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает».

Ранее сообщалось, что компания Google снизила трафик множества СМИ в России. Из блока «Главные новости» из запросов по ключевым словам «Путин» или «Зеленский» или названиям украинских городов исчезли материалы таких СМИ, как РИА Новости, RT, ТАСС, Lenta.ru и «Российская газета». При этом официальных уведомлений на этот счёт издания не получали. В зависимости от дня недели и информационной активности российские СМИ потеряли от 90% до 95% трафика, упрощая тем самым конкуренцию для оппозиционных СМИ.