Посол Антонов уличил США в призыве к столкновению ядерных держав

Посол России в США Анатолий Антонов уличил американских политиков в призывах к столкновению крупнейших ядерных держав мира. Именно так он расценил слова сенатора-республиканца Рика Скотта, не исключившего ввод американских войск на Украину. Слова российского дипломата приведены на странице посольства РФ в Вашингтоне в социальной сети Facebook.

Сенатор Скотт, по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами. Вряд ли стоит напоминать, к каким беспрецедентным последствиям могут привести попытки внешнего вооружённого вмешательства в специальную военную операцию России на Украине, — заявил Антонов.

Он призвал законодателей США вернуться к здравомыслию и заняться налаживанием диалога, «вместо того, чтобы паразитировать на грубой русофобии».

Ранее посольство России потребовало от Соединённых Штатов официально объяснить и осудить высказывание американского сенатора Линдси Грэма про президента РФ Владимира Путина. Ранее Грэм сказал, что человек, который «уберёт этого парня», окажет стране и миру большую услугу.