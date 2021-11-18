Посол Антонов: Россия намерена максимально смягчить отношения с США

Нынешняя ситуация с работой посольств России и США является неприемлемой, российская сторона прилагает все усилия для её урегулирования, но прорывов в вопросе ожидать не стоит, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Тем не менее между двумя странами наблюдается развитие диалога по вопросам стратстабильности и кибербезопасности, приводит слова посла ТАСС.

Он уточнил , что представители посольства еженедельно проводят встречи в Госдепе, подробно обсуждая весь комплекс дипломатических проблем. По его словам, в посольстве и генконсульствах России в США остаются почти 60 сотрудников, которым американская сторона затягивает продление виз. Сотрудникам российских диппредставительств также задерживают оформление аккредитационных документов, а прекращение приёма заявлений на выдачу виз сказывается и на рядовых россиянах.

В качестве первого шага считаем важным полностью обнулить на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга. Настроены договариваться на равноправных условиях с учётом интересов каждой из сторон, — подчеркнул Антонов.

По его словам, обстановка может усугубиться после того, как США покинут ещё 55 российских дипломатов и административно-технических работников. Дипломат указал на то, что российская сторона предлагает позитивную программу действий и готова к предметному разговору по всем проблемам.

Он также назвал «полезными» визиты в Россию замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бернса. По его словам, переговоры позволили понять подходы сторон по таким вопросам, как стратегическая стабильность и кибербезопасность, вопросы освоения Арктики, климатические проблемы и ситуация в Афганистане.

Говоря о вопросах стратегической стабильности, посол отметил, что недавно были созданы рабочие группы, в рамках которых будет обсуждаться контроль над вооружениями, включая новейшие разработки. Кроме того, Россия и США ведут активное взаимодействие по вопросам информационной безопасности, однако американская сторона предпочитает фокусироваться на теме кибервымогательства.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд не исключил, что отношения между двумя странами могут обостриться, поскольку в них нет никакого прогресса, а сами США «не прислушиваются» к требованиям России. В то же время дипломат отметил, что разговор был полезным: в рамках него была достигнута договорённость интенсифицировать обсуждения и провести специализированные консультации по ряду тем.