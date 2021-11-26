Посол Антонов предостерёг от попыток проверить оборону России на прочность

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Россия ни на кого не собирается нападать. Обвинения в адрес страны по возможной угрозе Украине могут быть связаны с попытками скрыть провалы в политике главы украинского государства Владимира Зеленского. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Эта истерия, которая сегодня просто налицо в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины, — сказал дипломат. По его словам,...