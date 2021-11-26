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Посол Антонов предостерёг от попыток проверить оборону России на прочность

Посол РФ в США Антонов не рекомендовал проверять оборону России на прочность
22:40, 27 ноября 2021
Посол Антонов предостерёг от попыток проверить оборону России на прочность Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Россия не боится военного потенциала НАТО и способна ответить. Поэтому проверять прочность российской обороны очень опасно. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала, — сообщил дипломат.

По словам Антонова. подобная позиция является весьма опасным заблуждением.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать. Что касается обвинений в адрес страны по возможной угрозе Украине, то они могут быть связаны с попытками скрыть провалы в политике главы украинского государства Владимира Зеленского.

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