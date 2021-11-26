Посол Антонов предостерёг от попыток проверить оборону России на прочность

Россия не боится военного потенциала НАТО и способна ответить. Поэтому проверять прочность российской обороны очень опасно. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала, — сообщил дипломат.
По словам Антонова. подобная позиция является весьма опасным заблуждением.
Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать. Что касается обвинений в адрес страны по возможной угрозе Украине, то они могут быть связаны с попытками скрыть провалы в политике главы украинского государства Владимира Зеленского.